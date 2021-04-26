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Мерседес влетел в подземный переход и попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Инцидент произошёл в районе дома 58а строение 1 на Варшавском шоссе в Москве. Видео публикует telegram-канал «official_moscow».
На кадрах видно, как чёрный Мерседес «стоит на капоте» прямо в подземном переходе. Также рядом можно увидеть повреждения облицовки стен.
По данным столичного департамента транспорта водитель не справился с управлением и въехал в подземный переход на Варшавском шоссе в Москве, по предварительным данным, есть пострадавший.
Происшествия,Видео,Москва,
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