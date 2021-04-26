Мерседес влетел в подземный переход и попал на видео

На кадрах видно, как чёрный Мерседес «стоит на капоте» прямо в подземном переходе. Также рядом можно увидеть повреждения облицовки стен.

По данным столичного департамента транспорта водитель не справился с управлением и въехал в подземный переход на Варшавском шоссе в Москве, по предварительным данным, есть пострадавший.