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Пьяная медсестра обматерила бабушку в московской больнице и попала на видео

Юрий Столбов
37 минут назад
В московской больнице 36 беременная пациентка Лея Леонова сняла на видео, как пьяная медсестра матом накричала на бабушку. Об этом сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 25 апреля.
«Сутки я от них не могла добиться адекватного лечения. Мне говорили, что у меня все хорошо», — отметила Леонова. Она рассказала, что в одну из ночей услышала «жуткие крики» из дальней палаты. Сотрудница больницы обзывала пенсионерку, а потом вывела ее в коридор.
«Ее вывезли из палаты, потому что она, видимо, мешала спать соседкам. Она пролежала, стонала, плакала, пролежала в коридоре всю ночь», — рассказала Леонова.
На кадрах, размещенных Telegram-каналом LIFE SHOT, можно услышать крики медсестры, которая, кроме того, угрожала бабушке, требуя, чтобы та замолчала.
Происшествия,Общество,Видео,
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