В гибели ребенка на пожаре в Петербурге обвинили его отца

Петербурге предъявили обвинение отцу двухлетней девочки, погибшей на пожаре. Об этом сообщает петербургское управление СКР

Трагедия разыгралась накануне днем на проспекте Героев. В полыхающей квартире оказались две маленькие девочки ( 2 и 4 года), оставленные без присмотра. Обеих без сознания вынесли на руках пожарные. Младшая погибла, старшая до сих пор в больнице в тяжелом состоянии.

Отца детей обвинили в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также оставлении в опасности.

«Днем 24 апреля 2021 года обвиняемый, оставив в квартире одного из домов по проспекту Героев спящих своих дочерей возрастом 2 и 4 года одних, ушел на улицу. В это время произошло возгорание бытовой техники, в результате дети были госпитализированы в больницу. В тот же день 2-летняя девочка скончалась, ее сестре оказывается медицинская помощь», - сказано в сообщении следователей.

У обвиняемого взяли подписку о невыезде.

Известно, что родителю 31 год, он работает грузчиком в магазине. Матери детей 26 лет. Официально женщина не трудоустроена. В соцсетях она написала: «Прости нас, доченька, заинька, не уберегли».