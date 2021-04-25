Парад судов на на Москве-реке сняли на видео

В преддверии открытия сезона летней навигации на Москве-реке прошёл парад судов. Жителей столицы ожидает ряд нововведений. Теперь оплатить проезд можно будет картой «Тройка». Москвичи смогут также приобрести безлимитный билет, позволяющий сходить с судна и возвращаться обратно неограниченное количество раз. Кроме того, появится новый водный маршрут, который пройдёт от Северного речного вокзала до Химок. На юге Москвы прогулочные теплоходы будут курсировать к парку «Коломенское» и районам Братеево и Марьино.