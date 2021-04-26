Арестован обвиняемый в убийстве начальника УФСИН в Забайкалье

"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения удовлетворить, Макарову Николаю Ивановичу избрать меру пресечения в виде содержания под стражу на два месяца - по 24 июня 2021 года", - сказала судья.
По данным следствия, 24 апреля подозреваемый в пьяном виде выстрелил из гладкоствольного ружья 12-го калибра в двух мужчин, когда те отдыхали в охотничьем доме в 50-м км от села Урульга Карымского района. Шихов погиб на месте, второй мужчина - по пути в больницу. Сам задержанный заявил в суде, что открыл стрельбу, так как считал, что гости собираются его убить.
Как уточнил журналистам пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков, задержанному предъявили обвинение по п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек, совершенное из хулиганских побуждений"). Макарову грозит до 20 лет лишения свободы.