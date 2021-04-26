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В Забайкалье арестовали сторожа, обвиняемого в убийстве начальника УФСИН

ТАССиещё 9
20 минут назад
Ингодинский районный суд Читы арестовал 62-летнего сторожа Николая Макарова, которого обвиняют в убийстве из охотничьего ружья двух человек, в том числе начальника УФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Арестован обвиняемый в убийстве начальника УФСИН в Забайкалье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения удовлетворить, Макарову Николаю Ивановичу избрать меру пресечения в виде содержания под стражу на два месяца - по 24 июня 2021 года", - сказала судья.
По данным следствия, 24 апреля подозреваемый в пьяном виде выстрелил из гладкоствольного ружья 12-го калибра в двух мужчин, когда те отдыхали в охотничьем доме в 50-м км от села Урульга Карымского района. Шихов погиб на месте, второй мужчина - по пути в больницу. Сам задержанный заявил в суде, что открыл стрельбу, так как считал, что гости собираются его убить.
Как уточнил журналистам пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков, задержанному предъявили обвинение по п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек, совершенное из хулиганских побуждений"). Макарову грозит до 20 лет лишения свободы.
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