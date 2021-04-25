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Обрушение строительных лесов произошло на юго-западе Москвы

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Строительные леса обрушились на Нахимовском проспекте в столице. В настоящий момент данные о пострадавших уточняются, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренном ведомстве.
ЧП в Москве: под завалами люди
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В данный момент сведения о наличии пострадавших уточняются", - пояснил собеседник. На место происшествия прибыли экстренные службы, начата проверка.
Согласно предварительным сведениям, под завалами могут находиться люди. Обстоятельства обрушения лесов в ЮАЗО сейчас неизвестны, начата проверка.
Агентство "Москва" передает, что инцидент случился по адресу: Нахимовский проспект, 24.
Ранее пешеходный мост обрушился в Екатеринбурге. Причиной обрушения могло стать ДТП в районе 46-го км Екатеринбургской кольцевой автодороги. Помимо того, в Ахтубинске человек погиб при обрушении ангара.
"При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого металлического ангара произошло обрушение кровли", - сказал источник.
Двое были ранены и доставлены в больницу.
Происшествия,АГН "Москва",ИТАР-ТАСС,Москва,
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