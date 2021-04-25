Пропавшую в Балийском море подлодку признали утонувшей

На борту подводной лодки находилось 53 члена экипажа. Подводное судно перестало выходить на связь во время проведения военных учений в акватории Балийского моря 21 апреля.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что российские атомные подводные лодки назвали «грузовиками с ракетами». Такое название подлодкам проекта 885М «Ясень-М» дали эксперты издания 19FortyFive за широкий ассортимент представленного на их борту оружия.