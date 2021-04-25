Россиянин застрелился при штурме дома в Алма-Ате

В Алма-Ате завершилась спецоперация по штурму квартиры, которую захватил вооруженный огнестрельным оружием злоумышленник, ранивший перед этим охранника - стрелок оказался гражданином России
, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.
В субботу, 24 апреля, алматинская полиция несколько часов осаждала квартиру, в которой заперся стрелок.
Попытки уговорить мужчину сдаться оказались безуспешными, полицейские пошли на штурм. В ходе операции мужчина застрелился.
Сами полицейские, по словам представителя пресс-службы, при штурме не применяли огнестрельное оружие, используя только светошумовые и газовые гранаты.
"Принадлежность оружия с боеприпасами у подозреваемого гражданина РФ будет установлена в ходе следствия", - заявили в пресс-службе.
В ходе штурма полицейские не пострадали, среди жителей дома пострадавших также нет. Ранее полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в стрельбе в магазине, он убил одного и ранил еще одного человека.