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Пешеходный мост обрушился в Екатеринбурге

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад
В Екатеринбурге на автодорогу рухнул пешеходный мост. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на руководителя регионального ГУ МВД Валерия Горелых.
Пешеходный мост обрушился в Екатеринбурге
Фото: Е1.RUЕ1.RU
«Рухнул пешеходный мост, сотрудники ГИБДД организовали движение транспортных потоков в объезд», — сказал он.
Отмечается, что сообщение о разрушении моста поступило в полицию в 20.35 по мск.
Горелых добавил, что причиной крушения моста могло стать ДТП в районе 46-го км Екатеринбургской кольцевой автодороги.
«По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, в момент проезда под пешеходным мостом у трала грузовика лопнуло одновременно два колеса, в результате чего автоматически груз подбросило и задело верхнюю часть сооружения, в результате чего оно рухнуло на проезжую часть», — сказал Горелых.
По его словам, в результате происшествия на дороге организовалась пятикилометровая пробка.
«Если бы это были не ночь и не выходной день, пробка была бы в разы больше», — сказал Горелых.
Отмечается, что сотрудники полиции работают над доставкой к месту происшествия двух пятидесятитонных кранов для устранения конструкции с проезжей части.
Происшествия,ГИБДД,МВД,Екатеринбург,
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