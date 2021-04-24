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Драма на охоте: как погиб начальник УФСИН по Забайкальскому краю

Майк Габриелян
37 минут назад
Стали известны подробности убийства начальника УФСИН России по Забайкальскому краю Евгения Шихова. Его застрелили на охоте. Генерал-майор отправился с друзьями в Карымский район охотиться на кабанов.
Драма на охоте: как погиб начальник УФСИН
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Там якобы произошел конфликт – пьяный сторож охотхозяйства Николай Макаров выстрелил в генерала из дробовика и убил его. Затем сторож смертельно ранил спутника генерала - 40-летнего охотника Виталия Раздобреева. Об этом сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на источники в органах власти.
Раздобреева пытались довезти до районной больницы, но не успели.
С погибшими во время трагедии был ещё один мужчина. В него Макаров стрелять не стал.
«Он не пострадал, и именно он пытался довезти Раздобреева до больницы, но ранение было несовместимо с жизнью», - уточнил источник.
В СКР сообщили, что застреливший Шихова Макаров задержан, с ним работают следователи.
«Сегодня днём на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю. В связи с большим резонансом происшествия работу следователей на месте возглавил и.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный. Также на месте убийства работают следователи-криминалисты следственного управления. Следователи задержали подозреваемого, с ним проводится работа», - сказано в сообщении краевого управления СКР.
Ранее «Рамблер» сообщал, что изначально появились сообщения, что вместе с Шиховым смертельное ранение получил Валерий Герман - начальник СИЗО 1.
Происшествия,Евгений Шихов,Николай Макаров,ФСИН,СКР,Забайкальский Край,
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