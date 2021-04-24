Драма на охоте: как погиб начальник УФСИН

«Он не пострадал, и именно он пытался довезти Раздобреева до больницы, но ранение было несовместимо с жизнью», - уточнил источник.
«Сегодня днём на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю. В связи с большим резонансом происшествия работу следователей на месте возглавил и.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный. Также на месте убийства работают следователи-криминалисты следственного управления. Следователи задержали подозреваемого, с ним проводится работа», - сказано в сообщении краевого управления СКР.