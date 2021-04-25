ФСИН опровергла убийство начальника СИЗО в Забайкалье

Ранее местные СМИ писали, что во время охоты был застрелен глава управления ФСИН по Забайкальскому краю, генерал-майор внутренней службы Евгений Шихов. По данным собеседника агентства, стрельбу учинил сторож охотничьего хозяйства, он был пьян. Он рассказал, что мужчина по каким-то причинам открыл огонь из дробовика.