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ФСИН опровергла убийство начальника СИЗО N1 на охоте в Забайкалье

Газета.Ruиещё 7
1 час назад
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России по Забайкальскому краю опровергает гибель начальника СИЗО N1 Валерия Германа на охоте, в ходе которой погиб начальник управления ФСИН, генерал-майор внутренних войск Евгений Шихов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.
ФСИН опровергла убийство начальника СИЗО в Забайкалье
Фото: ТАССТАСС
"Информация о том, что второй погибший сегодня - начальник СИЗО-1 в Забайкалье, не соответствует действительности. Второй погибший - гражданский, к УФСИН не имеет отношения", - указано в сообщении.
Ранее местные СМИ писали, что во время охоты был застрелен глава управления ФСИН по Забайкальскому краю, генерал-майор внутренней службы Евгений Шихов. По данным собеседника агентства, стрельбу учинил сторож охотничьего хозяйства, он был пьян. Он рассказал, что мужчина по каким-то причинам открыл огонь из дробовика.
По словам источника, генерал умер на месте, а второй человек скончался по дороге в больницу. При этом "Пятый канал" со ссылкой на источник заявлял, что два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов повздорили с местным егерем, когда тот потребовал у охотников документы.
Во время конфликта инспектор лесхоза стрелял по правоохранителям. Как сообщалось, правоохранители уже задержали подозреваемого, с ним проводится работа. Также стало известно, что по факту убийства главы управления ФСИН по Забайкалью возбуждено дело.
Происшествия,Евгений Шихов,ФСИН,МВД,ТРК "Петербург-Пятый канал",РИА Новости,Забайкальский Край,Россия,
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