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Увернувшихся от рухнувшей части балкона девушек показали на видео

Юрий Столбов
20 минут назад
В Ижевске двум девушкам чудом удалось увернуться от отлетевшей с балкона многоэтажки обшивки. Видео инцидента появилось в соцсетях.
На видео видно, что две девушки, ещё не зная, что их ждёт, пытаются зайти в магазин. Когда это у них почти получается, сверху начинает падать отвалившаяся от одного из балконов обшивка.
Происшествия,Общество,Видео,Ижевск,
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