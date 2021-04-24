Могильщик застрелил коллегу на кладбище в Ленинградской области

Ленинградской области могильщик убил коллегу из ружья, когда оба копали могилу.

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Инцидент произошел днём, 24 апреля, на погосте в деревне Черенцево (Киришский район). Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

В полицию позвонил свидетель преступления. По его словам, он пришёл с ребёнком покрасить могилку родственника. В десяти метрах от них двое мужчин рыли могилу. Они вроде бы спокойно общались, но в какой-то момент неожиданно раздался выстрел.

Очевидец обернулся и увидел, что один из могильщиков мёртв. Свидетель убийства схватил ребенка и сбежал.

Он спрятался в магазине на трассе и позвонил в полицию. Предполагаемый убийца с ружьём в руках остался на кладбище.

В полиции пока не комментировали инцидент.