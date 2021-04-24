Могильщик застрелил коллегу на кладбище в Ленинградской области

Инцидент произошел днём, 24 апреля, на погосте в деревне Черенцево (Киришский район). Об этом сообщает
издание 78.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.
В полицию позвонил свидетель преступления. По его словам, он пришёл с ребёнком покрасить могилку родственника. В десяти метрах от них двое мужчин рыли могилу. Они вроде бы спокойно общались, но в какой-то момент неожиданно раздался выстрел.
Очевидец обернулся и увидел, что один из могильщиков мёртв. Свидетель убийства схватил ребенка и сбежал.
Он спрятался в магазине на трассе и позвонил в полицию. Предполагаемый убийца с ружьём в руках остался на кладбище.
В полиции пока не комментировали инцидент.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что россиянин застрелил жену и закопал ее на кладбище.