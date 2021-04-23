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19-летнего рэпера Lil Mosey объявили в розыск за изнасилование

Lenta.ru
48 минут назад
Американского рэпера Lil Mosey (настоящее имя — Лейтан Иколс) объявили в розыск после того, как он не явился в суд по делу об изнасиловании. Об этом пишет TMZ.
Рэпера Lil Mosey объявили в розыск за изнасилование
Фото: WikipediaWikipedia
19-летнего хип-хоп-исполнителя обвинили в изнасиловании второй степени тяжести несколькими неделями ранее. Предполагаемая жертва заявила, что вместе с подругой отправилась в загородный дом артиста, где тот вместе с еще одним мужчиной изнасиловал их.
Женщина, имя которой не раскрывается, отметила, что согласилась на секс с Lil Mosey, пока они ехали к нему в дом, однако позже потеряла сознание после употребления с ним алкоголя. Через некоторое время она очнулась, обнаружив, что рэпер раздвинул ее ноги, причинив ей этим боль, и стал ее насиловать. Затем она вновь отключилась, а позже, очнувшись, увидела, как ее насилует другой мужчина. Инцидент якобы произошел в январе.
Lil Mosey наиболее известен по композиции Noticed. Клип на песню собрал почти 245 миллионов просмотров на YouTube.
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