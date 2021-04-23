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Задержание террористов в Кемеровской и Новосибирской областях сняли на видео

Алевтина Жаркова
48 минут назад
В Новосибирской и Кемеровской областях ФСБ России совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ пресекла деятельность запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Были задержаны лица, которые распространяли среди местных житлей террористическую идеологию, а также вербовали мусульман.
В ходе обысков по месту жительства задержанных были найдены запрещенные в России материалы пропагандистского характера, мобильные и электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.
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