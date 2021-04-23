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В Средиземном море погибло около 130 мигрантов

Алиса Селезнёва
24 минуты назад
В Средиземном море в результате опрокидывания лодки у берегов Ливии погибли около 130 нелегальных мигрантов. Об этом говорится в сообщении на сайте неправительственной организации SOS Mediterranee.
В Средиземном море погибло около 130 мигрантов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По данным организации, судно Ocean Viking зафиксировало «разрушительные последствия кораблекрушения резиновой лодки к северо-востоку от Триполи».
«С тех пор как мы прибыли на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя видели не менее 10 тел в районе места крушения»,— говорится в заявлении организации.
При этом, в SOS Mediterranee отметили, что поиски выживших осложнялись очень сложными погодными условиями и шестиметровыми волнами.
«В этом году на этом участке моря уже погибло более 350 человек, не считая десятков погибших в кораблекрушении», - подчеркивается в сообщении.
«Рамблер» писал, что ранее двух российских моряков, арестованных в Греции за перевозку нелегальных мигрантов, приговорили к 395 годам тюрьмы.
Происшествия,Ливия,
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