В Средиземном море погибло около 130 мигрантов

В Средиземном море в результате опрокидывания лодки у берегов Ливии погибли около 130 нелегальных мигрантов. Об этом говорится в сообщении на сайте неправительственной организации SOS Mediterranee.

По данным организации, судно Ocean Viking зафиксировало «разрушительные последствия кораблекрушения резиновой лодки к северо-востоку от Триполи».

«С тех пор как мы прибыли на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя видели не менее 10 тел в районе места крушения»,— говорится в заявлении организации.

При этом, в SOS Mediterranee отметили, что поиски выживших осложнялись очень сложными погодными условиями и шестиметровыми волнами.

«В этом году на этом участке моря уже погибло более 350 человек, не считая десятков погибших в кораблекрушении», - подчеркивается в сообщении.