Бывший участковый курганской «Рублевки» попал под суд

«Кетовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего участкового, обвиняемого в совершении 7 преступлений — превышение должностных полномочий, служебный подлог и фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении должностным лицом», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах внутренних дел, сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в информации прокуратуры.