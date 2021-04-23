Бывший участковый курганской «Рублевки» попал под суд

Судом установлено, что участковый в июле и ноябре 2018 года незаконно составил на жителя села Лесниково протоколы и постановление. В первом случае мужчина якобы был нетрезвый. Во втором, якобы нарушил правила дорожного движения. Подделаны были медосвидетельствование и объяснение свидетеля.