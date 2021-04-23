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Россиянин выстрелил в 9-летнюю девочку из ружья

Артём Кульша
45 минут назад
Житель Забайкальского края ранил девятилетнюю девочку из ружья. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
Россиянин выстрелил в 9-летнюю девочку из ружья
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера днем в Нерчинске 45-летний мужчина выстрелил ребенку в ногу из мелкокалиберного охотничьего ружья. Девочка была госпитализирована, а подозреваемый задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело. Он дает признательные показания.
«Проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела контролирует исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления», — сообщили в СК.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 28-летняя наркозависимая жительница Санкт-Петербурга ранила девятилетнего сына ножом. В тот день между ней и ее матерью возник конфликт, и они начали драться. В какой-то момент старшая женщина выбежала из квартиры, чтобы попросить соседей о помощи. Некоторое время спустя она вернулась и увидела дочь с ножом в руках, а внука — с резаной раной руки.
В марте 31-летняя жительница Железногорского района Курской области в ходе ссоры с восьмилетним сыном облила того горюче-смазочным материалом и подожгла. Некоторое время спустя она осознала содеянное, сбила пламя и вызвала бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали мальчика с термическими ожогами третьей степени. Следователи возбудили в отношении его матери уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и задержали ее.
Происшествия,Забайкальский Край,Нерчинск,
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