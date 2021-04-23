На допросе задержанная призналась, что, когда услышала громкий плач ребёнка, не выдержала, взяла подушку и накрыла лицо малышки, при этом угрожая задушить. Однако она заверила, что контролировала процесс и подняла подушку спустя минуту. Причиной же своего поведения она назвала то, что дети мешали ей расслабляться.