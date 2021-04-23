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Появилось видео попытки матерью задушить подушкой дочь

Александр Кузьмин
30 минут назад
Старшая дочь сняла на видео, как пьющая мать пытается задушить подушкой своего младшего ребёнка. Видео публикует «Life.ru».
На кадрах видно, как родительница накрыла подушкой лицо маленького ребёнка. Старшей дочери удалось заснять момент на камеру мобильного телефона, а после этого рассказала об этом и других случаях «воспитания» горе-матери правоохранительным органам, после чего мать была арестована.
На допросе задержанная призналась, что, когда услышала громкий плач ребёнка, не выдержала, взяла подушку и накрыла лицо малышки, при этом угрожая задушить. Однако она заверила, что контролировала процесс и подняла подушку спустя минуту. Причиной же своего поведения она назвала то, что дети мешали ей расслабляться.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Женщине дали подписку о невыезде, а родственники изолировали её от детей, отправив лечиться от алкогольной зависимости. Сейчас ребята проживают с отцом и бабушками.
Происшествия,Видео,МВД,
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