На допросе задержанная призналась, что, когда услышала громкий плач ребёнка, не выдержала, взяла подушку и накрыла лицо малышки, при этом угрожая задушить. Однако она заверила, что контролировала процесс и подняла подушку спустя минуту. Причиной же своего поведения она назвала то, что дети мешали ей расслабляться.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Женщине дали подписку о невыезде, а родственники изолировали её от детей, отправив лечиться от алкогольной зависимости. Сейчас ребята проживают с отцом и бабушками.