Российский рыболовецкий траулер загорелся в порту Пусана

Фото: astv.ru astv.ru

Возгорание произошло в четверг, 22 апреля, около полудня по местному времени (06:00 мск). Крупные очаги пожара ликвидировали к 14:00 (08:00 мск), сохранялось лишь частичное задымление.

На борту сахалинского судна находилось 38 человек, всех их удалось вовремя эвакуировать. Утечки нефтепродуктов не зафиксировано.