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Российский рыболовецкий траулер загорелся в порту Пусана: видео

ТК «Звезда»
44 минуты назад
Пожар случился на российском рыболовецком судне «Прометей» в порту Пусана в Южной Корее. Кадры с места происшествия опубликовало astv.ru.
Российский рыболовецкий траулер загорелся в порту Пусана
Фото: astv.ruastv.ru
Возгорание произошло в четверг, 22 апреля, около полудня по местному времени (06:00 мск). Крупные очаги пожара ликвидировали к 14:00 (08:00 мск), сохранялось лишь частичное задымление.
На борту сахалинского судна находилось 38 человек, всех их удалось вовремя эвакуировать. Утечки нефтепродуктов не зафиксировано.
По данным корейских СМИ, «Прометей» стоял на седьмом пирсе порта Камчхон, он находился на ремонте.
Происшествия,Радиостанция АСТВ,Корея, Республика,Пусан,
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