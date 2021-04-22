Полицейских задержали за многомиллионную взятку в Москве

Москве задержаны трое полицейских, их подозревают в получении взятки в размере 12 млн рублей, передает ТАСС

Фото: ТАСС ТАСС

Подозреваемые - начальник следственного отдела ОМВД России по району Солнцево, его заместитель и участковый уполномоченный полиции. Они были задержаны при получении денег.

По данным следствия, полицейские за взятку «обещали принять определенные процессуальные решения».

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере организованной группой). В ближайшее время полицейским будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.