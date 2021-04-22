Полицейских задержали за многомиллионную взятку в Москве

В Москве
задержаны трое полицейских, их подозревают в получении взятки в размере 12 млн рублей, передает ТАСС
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Подозреваемые - начальник следственного отдела ОМВД России по району Солнцево, его заместитель и участковый уполномоченный полиции. Они были задержаны при получении денег.
По данным следствия, полицейские за взятку «обещали принять определенные процессуальные решения».
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере организованной группой). В ближайшее время полицейским будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Как сообщал «Рамблер», в январе в Москве майор полиции был уличен в получении особо крупной взятки. За 5 млн рублей он обещал гражданину прекратить проведение полицейской проверки в его отношении.