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Расчленное тело девушки нашли в Кемеровской области

Вероника Полынина
34 минуты назад
В Кемеровской области обнаружили расчлененное и расфасованное по пакетам тело девушки.
Расчленное тело девушки нашли в Кемеровской области
Фото: ТАССТАСС
Как сообщает телеграм-канал LifeShot, тело обнаружил житель Ленинска-Кузнецкого во время прогулки с собакой в Лесном городке.
Собака заинтересовалась содержимым пакетов, ее хозяин подошел и увидел человеческие останки.
Предположительно, останки пролежали в пакетах около четырех месяцев.
По предварительной информации, тело принадлежит 28-летней Альбине Штерн. Девушка была наркозависимой и часто лечилась в реабилитационных центрах. В убийстве подозревают ее сожителя. У них часто случались ссоры во время совместного распития спиртного.
Ранее, как сообщал «Рамблер», жителя Санкт-Петербурга, убившего и расчленившего жену после разговора о разводе, освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.
Происшествия,Кемеровская Область,
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