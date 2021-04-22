Расчленное тело девушки нашли в Кемеровской области

Как сообщает телеграм-канал LifeShot
, тело обнаружил житель Ленинска-Кузнецкого во время прогулки с собакой в Лесном городке.
Собака заинтересовалась содержимым пакетов, ее хозяин подошел и увидел человеческие останки.
Предположительно, останки пролежали в пакетах около четырех месяцев.
По предварительной информации, тело принадлежит 28-летней Альбине Штерн. Девушка была наркозависимой и часто лечилась в реабилитационных центрах. В убийстве подозревают ее сожителя. У них часто случались ссоры во время совместного распития спиртного.
Ранее, как сообщал «Рамблер», жителя Санкт-Петербурга, убившего и расчленившего жену после разговора о разводе, освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.