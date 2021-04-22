Ковид-диссидент разнес топором супермаркет в Мариуполе

В Мариуполе
мужчина с топором утроил погром в супермаркете. Видеозапись с камер наблюдения опубликовал телеграм-канал
Mash.
На записи видно, как дебошир разбивает топором кассы и прилавки.
По предварительной информации, мужчина разгромил магазин в отместку за то, что его жену ударили из-за отсутствия маски.
Женщина якобы пришла за покупками без средств индивидуальной защиты, ее попросили надеть маску, а когда она отказалась – ударили.
Обиженная покупательница нажаловалась мужу, тот взял топор и пошел громить супермаркет.
Как сообщал «Рамблер», в ноябре прошлого года голый мужчина устроил дебош в московском супермаркете. Он вбежал в торговый зал и начал крушить лотки с овощами и фруктами: ложился на них, топтал их ногами и раскидывал содержимое прилавка. После этого дебошир упал на пол в позе звезды.