Ковид-диссидент разнес топором супермаркет в Мариуполе

По предварительной информации, мужчина разгромил магазин в отместку за то, что его жену ударили из-за отсутствия маски.

Женщина якобы пришла за покупками без средств индивидуальной защиты, ее попросили надеть маску, а когда она отказалась – ударили.

Как сообщал «Рамблер», в ноябре прошлого года голый мужчина устроил дебош в московском супермаркете. Он вбежал в торговый зал и начал крушить лотки с овощами и фруктами: ложился на них, топтал их ногами и раскидывал содержимое прилавка. После этого дебошир упал на пол в позе звезды.