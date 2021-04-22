В порту Южной Кореи загорелось российское судно

Отмечается, что на борту находились 38 человек, все они были эвакуированы. Утечки загрязняющих веществ не зафиксировано.

О возгорании сообщили в 11:37 по местному времени (05:37 мск). К 14:00 по местному времени (08:00 мск) крупные очаги пожара были ликвидированы, сохранялось лишь частичное задымление. Будет проведено расследование причин инцидента.