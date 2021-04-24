Эксперты оценили шансы пропавших в Индонезии подводников

«Надеюсь, солдаты подлодки Nanggala в безопасности, и мы скоро их найдем. Надо идти до конца», - призвал командующий ВС Индонезии Хади Тьяджанто.
«Это называется провал на предельную глубину. Такая ситуация возможна тогда, когда либо из-за неправильных действий не закрываются, не герметизируются отсеки, либо неправильно были произведены расчеты балласта подводной лодки», - объяснил контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров.
«Лодка на такой глубине, там ни о каком кислороде речи быть не может. Она вся раздавлена, там просто нет атмосферы, нет воздуха. Теоретически, если бы она лежала на глубине 100 метров, можно было бы говорить, что воздуха хватит на два дня», - заверил подводник, капитан 1 ранга Николай Черкашин.