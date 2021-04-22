С россиянина сняли обвинения за голую фотосессию в Дубае

С российского фотографа в Дубае сняли обвинения в причастности к непристойной фотосессии, сообщили в генконсульстве России.
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«Судья снял с россиянина обвинения по ходатайству генерального консульства России в Дубае и принял решение о его депортации, которая должна состояться в 16.15 по местному времени (15.15 мск)», – цитирует сообщение генконсульства ТАСС.
Напомним, в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina.
Российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли.
Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.
В то же время украинский МИДсообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину.
Позже оставшихся украинских моделей, задержанных за съемки, депортировали, им запретили въезд в страну пять лет. Перед вылетом девушки устроили фото- и видеосъемку, поделившись эмоциями от финала истории.