Звездный кот из Instagram умер в результате массовой драки

Кот по кличке Понзу (Ponzu), ставший звездой в соцсети Instagram, умер от последствий сердечного приступа, случившегося с питомцем после массовой драки в парке в Нью-Йорке . Как сообщает Daily Mail, конфликт случился между владелицей питомца и семьей, гулявшей рядом с ней.

Фото: Instagram Instagram

4 апреля 34-летняя Чанан Аксорннан (Chanan Aksornnan) вместе с возлюбленным в парке Маккаррен, в Бруклине , выгуливала Понзу, еще одного кота, собаку и птицу. Рядом с ними гуляла семья с детьми.

По утверждению очевидцев, мальчик 12 лет случайно споткнулся о поводок Понзу, чем причинил коту боль. Однако Аксорннан уверена, что подросток специально наступил на поводок и начал тащить его по земле.

Пока животному было плохо, между владельцами кота и родителями ребенка началась словесная перепалка, а затем конфликт перерос в драку. В результате Аксорннан начали избивать сразу несколько человек.

У кота, имевшего редкое сердечное заболевание, случился сердечный приступ и звезда Instagram скончался на месте. В последней публикации о Понзу владельцы указали, что коту было всего три года и четыре месяца. «Мы чувствуем, что у нас отняли его. Мы лишились нашего любимого мальчика», — говорится в посте.