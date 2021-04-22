Полицейские в Югре изъяли более 3,6 кг сильнодействующих веществ

"Сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" на территории Сургутского района была пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным сбытом сильнодействующих веществ. В отношении граждан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта")", - сказано в сообщении.
"Согласно экспертному исследованию, вещества содержат в своем составе сильнодействующие вещества "Прегабалин" и "Тропикамид". Всего у злоумышленников было изъято более 7 тыс. капсул и порядка 140 флаконов общей массой более 3,6 кг", - отметили в пресс-службе.