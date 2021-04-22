Полицейские в Югре изъяли более 3,6 кг сильнодействующих веществ

По данным пресс-службы, сотрудники полиции на автодороге Сургут - Нижневартовск остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин 1990 и 1981 годов рождения. Во время досмотра у 40-летнего пассажира в рюкзаке было обнаружено и изъято порядка 50 пакетов с капсулами и флаконами с жидкостью. Их также нашли в самом автомобиле и в квартире второго подозреваемого.