Московский гарнизонный военный суд (МГВС) приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего подполковника ФСБ Кирилла Черкалина , в ходе обысков по делу которого изъяли наличность на общую сумму 12 млрд рублей. Как передает корреспондент Business FM, Черкалина признали виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По приговору суда подсудимого лишили звания подполковника запаса, а также госнаграды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, осужденному запрещено после отбытия наказания занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение трех лет.

При этом судья решил не назначать Черкалину дополнительное наказание в виде штрафа, о котором просила прокурор (на сумму 34,3 млрд рублей), с учетом смягчающих обстоятельств. К таковым судья, в частности, отнес активное содействие фигуранта раскрытию и расследованию преступлений.

«Черкалин ранее ни в чем предосудительном замечен не был, поощрялся ведомственными наградами, привлекается к уголовной ответственности впервые», — говорилось в приговоре.

При вынесении приговора судья Вадим Корчагин указал, что Черкалин полностью выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве, дав подробные показания о своей роли в совершении преступлений.

«Кроме того, он сообщил о трех ранее неизвестных эпизодах преступлений, а также о получении иным лицом взятки», — сказал он.

При вынесении приговора суд удовлетворил его частично, обязав подсудимого выплатить каждому из потерпевших по 318 млн 949 тысяч рублей. При этом суд разъяснил Гляделкину и Ткачу право обратиться за возмещением остальной суммы (каждый настаивал также на выплате еще по 9,4 млрд рублей) в порядке гражданского судопроизводства.

Начальник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ (занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы) Кирилл Черкалин был арестован 25 апреля 2019 года. Вместе с ним весной 2019 года задержали его бывшего руководителя — экс-заместителя начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ полковника Дмитрия Фролова и бывшего сотрудника ФСБ полковника Андрея Васильева

В июле 2019 года Черкалин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на соучастников и о других, ранее неизвестных эпизодах преступлений, совершенных сотрудниками ФСБ. Его дело выделили в отдельное производство. Оно рассматривалось с 5 апреля в особом порядке — без судебного следствия, что позволяет фигуранту рассчитывать на более мягкое наказание. Черкалин полностью признал вину и заявил в последнем слове , что раскаивается.

Прокурор Милана Дигаева требовала приговорить его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в однократном размере взятки на сумму 34,3 млн рублей (в рублевом эквиваленте на момент совершения преступления).