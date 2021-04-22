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Подполковника ФСБ Черкалина отправили в колонию на семь лет

BFM.RU
31 минуту назад
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего подполковника ФСБ Кирилла Черкалина, в ходе обысков по делу которого изъяли наличность на общую сумму 12 млрд рублей. Как передает корреспондент Business FM, Черкалина признали виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По приговору суда подсудимого лишили звания подполковника запаса, а также госнаграды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, осужденному запрещено после отбытия наказания занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение трех лет.
При этом судья решил не назначать Черкалину дополнительное наказание в виде штрафа, о котором просила прокурор (на сумму 34,3 млрд рублей), с учетом смягчающих обстоятельств. К таковым судья, в частности, отнес активное содействие фигуранта раскрытию и расследованию преступлений.
«Черкалин ранее ни в чем предосудительном замечен не был, поощрялся ведомственными наградами, привлекается к уголовной ответственности впервые», — говорилось в приговоре.
При вынесении приговора судья Вадим Корчагин указал, что Черкалин полностью выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве, дав подробные показания о своей роли в совершении преступлений.
«Кроме того, он сообщил о трех ранее неизвестных эпизодах преступлений, а также о получении иным лицом взятки», — сказал он.
По версии следствия, в 2013-2015 годы Черкалин ежемесячно получал через посредников по 50 тысяч долларов от бенефициара КБ «Транспортный» Александра Мазанова за «общее покровительство». Общая сумма взятки составила 850 тысяч долларов. А в 2011 году силовик убедил бизнесменов Сергея Гляделкина и Игоря Ткача продать по номинальной стоимости 49% долей в уставном капитале фирмы ООО «Юрпромконсалтинг» (застройщика столичного района Левобережный), гарантируя их возврат через какое-то время. Доли возращены не были. Следствие оценило ущерб по данному эпизоду на сумму «не менее 637 млн рублей». Потерпевшие по этому эпизоду предъявили к подсудимому иск на 19,4 млрд рублей, включив в него также упущенную выгоду.
При вынесении приговора суд удовлетворил его частично, обязав подсудимого выплатить каждому из потерпевших по 318 млн 949 тысяч рублей. При этом суд разъяснил Гляделкину и Ткачу право обратиться за возмещением остальной суммы (каждый настаивал также на выплате еще по 9,4 млрд рублей) в порядке гражданского судопроизводства.
Начальник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ (занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы) Кирилл Черкалин был арестован 25 апреля 2019 года. Вместе с ним весной 2019 года задержали его бывшего руководителя — экс-заместителя начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ полковника Дмитрия Фролова и бывшего сотрудника ФСБ полковника Андрея Васильева.
В июле 2019 года Черкалин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на соучастников и о других, ранее неизвестных эпизодах преступлений, совершенных сотрудниками ФСБ. Его дело выделили в отдельное производство. Оно рассматривалось с 5 апреля в особом порядке — без судебного следствия, что позволяет фигуранту рассчитывать на более мягкое наказание. Черкалин полностью признал вину и заявил в последнем слове, что раскаивается.
Прокурор Милана Дигаева требовала приговорить его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в однократном размере взятки на сумму 34,3 млн рублей (в рублевом эквиваленте на момент совершения преступления).
В свою очередь адвокат Владимир Михайлов счел это наказание чрезмерно суровым. Он предложил назначить его подзащитному за взяточничество срок без штрафа, ссылаясь на то, что в ноябре 2019 года Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество Черкалина и его родных на сумму более 6,3 млрд рублей. За мошенничество, по мнению адвоката, мог быть назначен условный срок.
Происшествия,Видео,Кирилл Черкалин,Сергей Гляделкин,Вадим Корчагин,Игорь Ткач,Дмитрий Фролов,Андрей Васильев,Владимир Михайлов,КБ "Транспортный",ФСИН,ФСБ,
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