По версии следствия, в 2013-2015 годы Черкалин ежемесячно получал через посредников по 50 тысяч долларов от бенефициара КБ «Транспортный»
Александра Мазанова за «общее покровительство». Общая сумма взятки составила 850 тысяч долларов. А в 2011 году силовик убедил бизнесменов Сергея Гляделкина
и Игоря Ткача
продать по номинальной стоимости 49% долей в уставном капитале фирмы ООО «Юрпромконсалтинг» (застройщика столичного района Левобережный), гарантируя их возврат через какое-то время. Доли возращены не были. Следствие оценило ущерб по данному эпизоду на сумму «не менее 637 млн рублей». Потерпевшие по этому эпизоду предъявили к подсудимому иск на 19,4 млрд рублей
, включив в него также упущенную выгоду.