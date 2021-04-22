В Москве задержаны организаторы финансовой пирамиды

Согласно сообщению, более 120 человек обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. По их словам, они вложились в микрофинансовую компанию, которая расположена в Печатниковом переулке. Организация взяла на себя обязательства ежемесячно выплачивать вкладчикам 17–24% от пая, однако деньги потерпевшим так и не вернули, сказано в заявлении.