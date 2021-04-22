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Россиянин застрелил в магазине продавщицу на глазах покупателей

Lenta.ru
20 минут назад
В одном из магазинов Ижевска россиянин застрелил продавщицу на глазах покупателей. Обвиняемого объявили в уголовный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Вера Филиппова.
Россиянин застрелил продавщицу на глазах покупателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным следствия, мужчина выстрелил в женщину, после чего та скончалась. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении скрывшегося злоумышленника по пункту «е» части 2 статьи 105 («Убийство общеопасным способом») УК РФ.
Как уточняет РИА Новости, россиянин и потерпевшая ранее сожительствовали.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске конвой застрелил арестанта, пытавшегося сбежать из районного суда. Мужчину доставили в суд для избрания ему меры пресечения. При разгрузке в автозак он взял в заложники сотрудника конвоя. Полицейский принял решение стрелять в обвиняемого.
Происшествия,МВД,РИА Новости,Ижевск,
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