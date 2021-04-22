Пенсионерка выпила средство для мытья пола и скончалась в реанимации

Пенсионерка была доставлена в больницу четырьмя днями ранее с отравлением моющим средством и химическим ожогом пищевода. Сотрудниками правоохранительных органов было предварительно установлено, что женщина выпила средство для мытья полов по ошибке, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы купила в кофейне Cofix на Охотном Ряду бутылку воды, но, сделав небольшой глоток, почувствовала себя плохо. В НИИ им. Склифосовского она провела несколько дней. Оказалось, что вместо воды в бутылке был антисептик.