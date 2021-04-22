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СМИ: в Нигерии за сутки бандиты убили 45 человек

ТАСС
1 час назад
По меньшей мере 45 человек были убиты бандитами за минувшие сутки на северо-западе Нигерии в штате Замфара. Об этом сообщил в четверг нигерийский новостной портал Dailytrust.
Бандиты убили 45 человек за сутки в Нигерии
Фото: ReutersReuters
Вооруженные банды атаковали 21 апреля семь деревень в районе Магами и убили в общей сложности 45 жителей, включая детей, отмечает электронное издание со ссылкой на очевидцев. Правительство штата направило в район подразделение сил безопасности для противодействия бандитам.
Эмир входящей в штат Замфара самоуправляемой области Анка Альхаджи Аттахир Ахмад заявил 11 марта, что на территории штата действуют более 30 тыс. бандитов. По его словам, им противостоят около 5 тыс. сотрудников сил безопасности.
В ряде северных и центральных районов Нигерии в последние месяцы произошел значительный рост числа нападений банд на мирных жителей. Наибольшее число атак зафиксировано в штатах Замфара, Кадуна, Сокото и Кацина. Сейчас зона действий преступных группировок начала распространяться и на другие части страны. Бандиты убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. В создавшихся условиях власти вынуждены использовать специальные отряды полиции и армейские подразделения для борьбы с бандитами.
Происшествия,Нигерия,
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