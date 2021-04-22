Бандиты убили 45 человек за сутки в Нигерии

Вооруженные банды атаковали 21 апреля семь деревень в районе Магами и убили в общей сложности 45 жителей, включая детей, отмечает электронное издание со ссылкой на очевидцев. Правительство штата направило в район подразделение сил безопасности для противодействия бандитам.

Эмир входящей в штат Замфара самоуправляемой области Анка Альхаджи Аттахир Ахмад заявил 11 марта, что на территории штата действуют более 30 тыс. бандитов. По его словам, им противостоят около 5 тыс. сотрудников сил безопасности.

В ряде северных и центральных районов Нигерии в последние месяцы произошел значительный рост числа нападений банд на мирных жителей. Наибольшее число атак зафиксировано в штатах Замфара, Кадуна, Сокото и Кацина. Сейчас зона действий преступных группировок начала распространяться и на другие части страны. Бандиты убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. В создавшихся условиях власти вынуждены использовать специальные отряды полиции и армейские подразделения для борьбы с бандитами.