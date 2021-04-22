В Крыму задержали украинских браконьеров

Крымские пограничники задержали украинское рыбопромысловое судно, экипаж которого занимался незаконной добычей камбалы-калкана. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК. Решением суда капитан приговорен к крупному штрафу.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Крыму

Украинское судно перехватил сторожевой корабль "Безупречный" в 40 милях к северо-западу от мыса Прибойный в ночь с 19 на 20 апреля.

"В ходе проведения контрольных мероприятий российскими пограничниками установлены два члена экипажа, граждане Украины. На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше пяти тысяч метров сетей. Судно было сопровождено в населенный пункт Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд", - говорится в сообщении крымских пограничников.

Решением суда за незаконную добычу водных ресурсов капитан украинского судна заплатит штраф в размере 257 тысяч рублей.