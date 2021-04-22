ФСБ задержала судно с украинцами

В Крыму
пограничники задержали украинское судно. Об этом сообщает
ТАСС.
В пресс-службе Пограничного управления ФСБ
по Крыму рассказали, что экипаж (два гражданина Украины
) катера ЯОД-2483 с портом приписки Очаков незаконно промышлял камбалу-калкана и ската в исключительной экономической зоне России в 40 милях к северо-западу от мыса Прибойный, был в этом уличен и задержан.
Пограничники сопроводили судно в поселок Черноморское для составления административных материалов по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство».
Материалы были переданы в Черноморский мировой суд Крыма. Вчера тот признал 34-летнего капитана судна виновным, оштрафовал на 257 тысяч рублей и конфисковал свыше пяти тысяч метров сетей с ячеей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Россия объявила о приостановке с 24 апреля по 31 октября осуществления права мирного прохода через свои территориальные воды для иностранных военных кораблей и других государственных судов в акватории вдоль Южного берега Крыма, районе у берегов Керченского полуострова и на морском участке к западу от Крыма.
На днях, согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), с 20 по 24 апреля Россия объявила воздушное пространство над южной частью Крыма, территориальными водами, которые прилегают к Южному берегу полуострова, и частью международных вод Черного моря временно опасным для полетов воздушных судов до высоты 19 тысяч метров.