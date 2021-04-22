ФСБ задержала судно с украинцами

Крыму пограничники задержали украинское судно. Об этом сообщает ТАСС.

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В пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Крыму рассказали, что экипаж (два гражданина Украины ) катера ЯОД-2483 с портом приписки Очаков незаконно промышлял камбалу-калкана и ската в исключительной экономической зоне России в 40 милях к северо-западу от мыса Прибойный, был в этом уличен и задержан.

Пограничники сопроводили судно в поселок Черноморское для составления административных материалов по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство».

Материалы были переданы в Черноморский мировой суд Крыма. Вчера тот признал 34-летнего капитана судна виновным, оштрафовал на 257 тысяч рублей и конфисковал свыше пяти тысяч метров сетей с ячеей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Россия объявила о приостановке с 24 апреля по 31 октября осуществления права мирного прохода через свои территориальные воды для иностранных военных кораблей и других государственных судов в акватории вдоль Южного берега Крыма, районе у берегов Керченского полуострова и на морском участке к западу от Крыма.