Россиянин случайно уничтожил шесть десятков дач

По данным надзорного органа, мужчина жег траву в пожароопасный период. Закончив работы, он не удостоверился в том, что очагов горения больше нет, вернулся в свой дом и стал там распивать спиртные напитки. Из-за погодных условий и несоблюдения противопожарных норм огонь охватил соседний участок, а затем чужие надворные постройки. Спустя некоторое время пожар распространился на территории семи садовых обществ, расположенных поблизости.
В результате было повреждено и уничтожено имущество 63 граждан на сумму свыше 31 миллиона рублей, отмечается в сообщении. На имущество виновника пожара наложен арест, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в апреле россиянам пригрозили
изъятием заброшенных дач. По словам адвоката Ирины Зуй, забрать землю можно через суд в том случае, если будет доказано, что объекты, расположенные на участке, угрожают безопасности других лиц. Эксперт привела пример опасного объекта — это может быть заброшенная постройка, куда способны забрести бездомные или хулиганы и поджечь ее. Пожар — угроза для других жителей поселка.