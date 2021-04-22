Россиянин случайно уничтожил шесть десятков дач

По данным надзорного органа, мужчина жег траву в пожароопасный период. Закончив работы, он не удостоверился в том, что очагов горения больше нет, вернулся в свой дом и стал там распивать спиртные напитки. Из-за погодных условий и несоблюдения противопожарных норм огонь охватил соседний участок, а затем чужие надворные постройки. Спустя некоторое время пожар распространился на территории семи садовых обществ, расположенных поблизости.