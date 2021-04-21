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Участники незаконной акции в центре Москвы устроили несколько шествий

ТАСС
39 минут назад
Участники несогласованной акции устроили несколько шествий в центре Москвы.
Участники незаконной акции в Москве устроили несколько шествий
Фото: ReutersReuters
Как передают корреспондент ТАСС, собравшиеся группами прошли от библиотеки им. Ленина в сторону Арбата, по Никитскому переулку к Тверской улице и по Большому Кисловскому переулку в сторону Большой Никитской улицы.
Основная часть митингующих собралась в начале Тверской в районе Охотного ряда, они включили на своих телефонах фонарики и скандируют различные лозунги. Вдоль Тверской выставлены металлические ограждения, собравшиеся блокированы полицией и спецназом ОМОН, которые в мегафон просят всех разойтись, так как акция незаконна.
"Не тратьте свое время", - просят полицейские.
Они задерживают только активных участников акции, массовых задержаний пока нет.
Происшествия,Москва,
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