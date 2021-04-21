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Полиция перекрыла Манежную площадь в центре Москвы

ТАСС
1 час назад
Сотрудники полиции для пресечения несогласованной акции перекрыли Манежную площадь и подход к зданию Госдумы в центре Москвы.
Как передает корреспондент ТАСС, вокруг Манежной площади выставлены заграждения, закрыт вход на Красную площадь.
Сейчас от Пушкинской площади в сторону Манежной следуют небольшие группы людей с искусственными цветами. В начале Тверской собравшиеся скандируют лозунги. Полицейские активных действий пока не предпринимают, активных задержаний не проводят. Они предупреждают собравшихся, что акция незаконная, и просят разойтись. Пока, по оценке ТАСС, задержаны около пяти человек.
В районе Манежной площади между сторонниками и противниками блогера Навального возникла потасовка. Как отмечает корр. ТАСС, на акцию приехали люди из другие регионов, которые говорят, что "у них скоро поезд".
Ранее Генпрокуратура России предупредила об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних. В МВД призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В министерстве предупредили, что любые агрессивные действия участников несогласованных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. В МВД предупредили, что правонарушители будут задержаны.
Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,Госдума,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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