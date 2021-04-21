Полиция перекрыла Манежную площадь в центре Москвы

Ранее Генпрокуратура России
предупредила об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних. В МВД
призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В министерстве предупредили, что любые агрессивные действия участников несогласованных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. В МВД предупредили, что правонарушители будут задержаны.