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Футбольные ворота упали на девочку на западе Москвы

Вечерняя Москва
1 час назад
Во время игры в футбол на 11-летнюю девочку на западе города упали ворота. Об этом стало известно в среду, 21 апреля.
Футбольные ворота упали на девочку в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел на Чоботовской улице. Информация о состоянии пострадавшей уточняется, сообщил РЕН ТВ.
Ранее стало известно о том, что спасатели МАЦ освободили мальчика, палец которого застрял в стуле.
Происшествия,РЕН ТВ,Москва,
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