Дочь нефролога-расчленителя отказалась верить в виновность отца

Фото: Городская Мариинская больница Городская Мариинская больница

По мнению Екатерины Земченковой, отец признался в убийстве, находясь под давлением.

«Я когда узнала, что он признал вину и подписал признание, я была уверена, что это было написано под давлением моральным и психологическим, потому что другого варианта я не знаю. Это могла быть угроза его маленьким детям от второго брака или нынешней жене», - сказала Екатерина.

По ее мнению, в пользу этой версии говорит то, что через несколько дней отец отказался от признательных показаний и заявил, что оговорил себя, находясь под моральным давлением со стороны следственных органов.

Она назвала несправедливым арест отца и напомнила, что все эти 10 лет он не пытался скрываться и продолжал жить в квартире, где якобы было совершено убийство.

Екатерина Земченкова подчеркнула, что ее отец никогда не был вспыльчивым, а проблемы в браке родители могли решить посредством спокойного разговора.

В 2010 году, как сообщал «Рамблер», супруга Александра Земченкова, 50-летняя акушер-гинеколог в родильном доме 6 Ирина Земченкова пропала без вести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (так поступают, когда кто-то пропадает). Тогда преступление раскрыть не удалось. Расследование возобновили в 2020 году после обращения отца Ирины Земченковой к главе СК РФ Александру Бастрыкину