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Появилось видео нападения мужчины на школьниц в Мурманске

Юрий Столбов
28 минут назад
В Мурманске на территории гимназии 5 на улице Карла Маркса, 13 на девочек напал мужчина. Об этом сообщает интернет редакция "ТВ-21".
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Видео опубликовали в группе «Регион 51» соцсети «ВКонтакте».
Происшествия,Конфликты,Криминал,Видео,Мурманск,
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