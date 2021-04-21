Ребенок скончался от пролитого супа в Туве

В Туве по факту смерти ребенка в результате получения ожогов возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

По данным следствия, 11 апреля полуторогодовалый мальчик пролил на себя горячий суп, после чего был госпитализирован с ожогами тела более 55 процентов. Медики боролись за жизнь малыша, однако 20 апреля он скончался.