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В Туве скончался мальчик от пролитого на себя горячего супа

Свободная пресса
18 минут назад
В Туве по факту смерти ребенка в результате получения ожогов возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.
Ребенок скончался от пролитого супа в Туве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным следствия, 11 апреля полуторогодовалый мальчик пролил на себя горячий суп, после чего был госпитализирован с ожогами тела более 55 процентов. Медики боролись за жизнь малыша, однако 20 апреля он скончался.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Родители ребенка в момент произошедшего находились дома.
Ранее сообщалось, что две девочки утонули в пруду в Нижегородской области.
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