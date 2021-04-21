В московском метро мужчина по неосторожности лишился миллиона рублей. Он вышел из вагона, забыв там сумку с деньгами. Однако другой пассажир заметил ее и присвоил себе. Инцидент зафиксировала установленная в вагоне камера видеонаблюдения. Запись размещена в Telegram-канале HUE.