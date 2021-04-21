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Кража миллиона рублей в вагоне метро в Москве попала на видео

Алевтина Жаркова
24 минуты назад
В московском метро мужчина по неосторожности лишился миллиона рублей. Он вышел из вагона, забыв там сумку с деньгами. Однако другой пассажир заметил ее и присвоил себе. Инцидент зафиксировала установленная в вагоне камера видеонаблюдения. Запись размещена в Telegram-канале HUE.
Уточняется, что пропажу сумки ее владелец обнаружил спустя 20 минут. Он тут же обратился к полицейским, сообщив, что деньги предназначались на приобретение нового автомобиля.
Неблагонадежного пассажира, присвоившего себе крупную сумму, задержали по горячим следам, а деньги благополучно вернулись к хозяину.
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