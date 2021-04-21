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ВМС Индонезии ведут поиски 53 человек, находившихся на борту подводной лодки

ТАСС
58 минут назад
Военно-морские силы (ВМС) Индонезии ведут поиски 53 человек, находившихся на подводной лодке, которая перестала выходить на связь в среду. Об этом сообщил агентству Reuters представитель военных.
Подлодка пропала у берегов Бали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По данным агентства, аппарат KRI Nanggala 402, произведенный в Германии в 1981 году, проводил учения в водах у острова Бали и не доложил об их результатах в оговоренное время.
Происшествия,Индонезия,
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