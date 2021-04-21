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Двух 8-летних сестер нашли мертвыми в Нижегородской области

Алиса Селезнёва
36 минут назад
В пруду Нижегородской области найдены тела двух восьмилетних двоюродных сестер, пропавших накануне. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Двух 8-летних сестер нашли мертвыми в Нижегородской области
Фото: ТАССТАСС
По данным ведомства, одна из девочек приехала с отцом в гости к родственникам в деревню Кержемок Шатковского района. Сестры пошли погулять вечером 20 апреля, однако домой не вернулись. Последний раз их видели около 18.00 возле пруда.
«Были организованы поисковые мероприятия. В ночное время 21 апреля тело одной из пропавших девочек извлечено из пруда. При его осмотре следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили», - говорится в сообщении.
Сегодня было найдено и тело второй сестры. СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство) УК РФ, назначена судебно-медицинская экспертиза.
«Рамблер» писал, что ранее трое детей, находящихся под опекой, утонули в реке Алей в городе Рубцовске.
Происшествия,СКР,Нижегородская Область,
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