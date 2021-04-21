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Хакеры из-за рубежа пытались похитить российские разработки вакцин от коронавируса

ТАССиещё 1
39 минут назад
Хакеры из-за рубежа пытались украсть российские разработки противовирусных вакцин. Об этом сообщил замдиректора созданного по приказу ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
Хакеры из-за рубежа пытались похитить российские вакцины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Особый интерес для злоумышленников представляли результаты научных исследований и российские разработки противовирусных вакцин", - сказал он, выступая на Инфофоруме в Ярославле.
Мурашов отметил, что данные НКЦКИ за 2020 год свидетельствуют, что большинство компьютерных атак на российское информационное пространство осуществлялись из-за рубежа, главным образом с территории США, Китая, Германии и Нидерландов. Основными целями были объекты госуправления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта. Приоритетной задачей иностранных спецслужб было получение доступа к охраняемой информации и нарушение функционирования объектов критической информационной инфраструктуры.
По словам Мурашова, введенный режим удаленной работы во время пандемии коронавируса повлек рост кибератак на сервисы удаленного доступа сотрудников. В частности, осуществлялось заражение компьютером вредоносными программами для кражи ценной информации.
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