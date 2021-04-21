Хакеры из-за рубежа пытались похитить российские вакцины

Хакеры из-за рубежа пытались украсть российские разработки противовирусных вакцин. Об этом сообщил замдиректора созданного по приказу ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Мурашов отметил, что данные НКЦКИ за 2020 год свидетельствуют, что большинство компьютерных атак на российское информационное пространство осуществлялись из-за рубежа, главным образом с территории США, Китая, Германии и Нидерландов. Основными целями были объекты госуправления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта. Приоритетной задачей иностранных спецслужб было получение доступа к охраняемой информации и нарушение функционирования объектов критической информационной инфраструктуры.