Хакеры из-за рубежа пытались похитить российские вакцины

Мурашов отметил, что данные НКЦКИ за 2020 год свидетельствуют, что большинство компьютерных атак на российское информационное пространство осуществлялись из-за рубежа, главным образом с территории США, Китая, Германии и Нидерландов. Основными целями были объекты госуправления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта. Приоритетной задачей иностранных спецслужб было получение доступа к охраняемой информации и нарушение функционирования объектов критической информационной инфраструктуры.
По словам Мурашова, введенный режим удаленной работы во время пандемии коронавируса повлек рост кибератак на сервисы удаленного доступа сотрудников. В частности, осуществлялось заражение компьютером вредоносными программами для кражи ценной информации.