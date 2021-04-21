Россиянин расстрелял бывшую сожительницу в магазине

Житель Удмуртии
расстрелял бывшую сожительницу в магазине. Об этом сообщает
пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
Согласно версии следствия, вчера вечером в магазине на Клубной улице в Ижевске 42-летний Роберт Гильманов в присутствии покупателей выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнюю продавщицу и скрылся. Потерпевшая скончалась в результате полученного ранения.
Следователи возбудили в отношении Гильманова уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом» (наказывается вплоть до пожизненного лишения свободы) и объявили его в розыск.
«Следственное управление обращается с просьбой ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам (3412) 50-06-48, 50-01-68 или 02», — сообщили в СК.
В марте, как сообщал «Рамблер», в городе Фатеже 30-летний анестезиолог-реаниматолог в состоянии алкогольного опьянения избил и задушил 21-летнюю коллегу, студентку четвертого курса медицинского университета, в помещении Фатежской районной больницы. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он написал явку с повинной.