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Россиянин расстрелял бывшую сожительницу в магазине

Артём Кульша
1 час назад
Житель Удмуртии расстрелял бывшую сожительницу в магазине. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
Россиянин расстрелял бывшую сожительницу в магазине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Согласно версии следствия, вчера вечером в магазине на Клубной улице в Ижевске 42-летний Роберт Гильманов в присутствии покупателей выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнюю продавщицу и скрылся. Потерпевшая скончалась в результате полученного ранения.
Следователи возбудили в отношении Гильманова уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом» (наказывается вплоть до пожизненного лишения свободы) и объявили его в розыск.
«Следственное управление обращается с просьбой ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам (3412) 50-06-48, 50-01-68 или 02», — сообщили в СК.
В марте, как сообщал «Рамблер», в городе Фатеже 30-летний анестезиолог-реаниматолог в состоянии алкогольного опьянения избил и задушил 21-летнюю коллегу, студентку четвертого курса медицинского университета, в помещении Фатежской районной больницы. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он написал явку с повинной.
Происшествия,Удмуртская Республика,
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