Россиянин расстрелял бывшую сожительницу в магазине

Житель Удмуртии расстрелял бывшую сожительницу в магазине. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Согласно версии следствия, вчера вечером в магазине на Клубной улице в Ижевске 42-летний Роберт Гильманов в присутствии покупателей выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнюю продавщицу и скрылся. Потерпевшая скончалась в результате полученного ранения.

Следователи возбудили в отношении Гильманова уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом» (наказывается вплоть до пожизненного лишения свободы) и объявили его в розыск.

«Следственное управление обращается с просьбой ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам (3412) 50-06-48, 50-01-68 или 02», — сообщили в СК.