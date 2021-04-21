В Черкесске нападение на помощника прокурора попало на видео

На кадрах можно увидеть, как помощник прокурора Арсен Чагаров стоит о очереди в магазине-кафе. К нему сзади подошёл мужчина и бросился на него с ножом. Нападавший ранил помощника прокурора. Последний повалил злоумышленника на пол и задержал при помощи очевидцев.