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В Черкесске нападение на помощника прокурора попало на видео

Александр Кузьмин
48 минут назад
Инцидент произошёл 19 апреля в Карачаево-Черкесии. Видео публикует telegram-канал «BAZA».
На кадрах можно увидеть, как помощник прокурора Арсен Чагаров стоит о очереди в магазине-кафе. К нему сзади подошёл мужчина и бросился на него с ножом. Нападавший ранил помощника прокурора. Последний повалил злоумышленника на пол и задержал при помощи очевидцев.
Рана на шее, которую нанёс вооруженный мужчина, оказалась не опасной.
Выяснилось, что мотивом покушения была месть. Помощник прокурора участвовал в судебном процессе по делу брата нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье покушение на лицо, о осуществляющее правосудие или предварительное расследование. Эта статья предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы, а в отдельных случаях предполагает высшую меру наказания.
Происшествия,Видео,Карачаево-Черкесская Республика,Черкесск,
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