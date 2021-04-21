В Черкесске нападение на помощника прокурора попало на видео

На кадрах можно увидеть, как помощник прокурора Арсен Чагаров стоит о очереди в магазине-кафе. К нему сзади подошёл мужчина и бросился на него с ножом. Нападавший ранил помощника прокурора. Последний повалил злоумышленника на пол и задержал при помощи очевидцев.
Рана на шее, которую нанёс вооруженный мужчина, оказалась не опасной.
Выяснилось, что мотивом покушения была месть. Помощник прокурора участвовал в судебном процессе по делу брата нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье покушение на лицо, о осуществляющее правосудие или предварительное расследование. Эта статья предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы, а в отдельных случаях предполагает высшую меру наказания.