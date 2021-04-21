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Байден: вердикт по делу Флойда это важный шаг вперед к справедливости в Америке

Газета.Ruиещё 11
30 минут назад
Президент США Джозеф Байден заявил, что вердикт присяжных по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда это важный шаг вперед к справедливости в Америке. Об этом сообщает ABC News.
Байден оценил вердикт по делу Флойда
Фото: ReutersReuters
"Этом может стать гигантским шагом вперёд к справедливости в Америке", - сказал Байден.
Кроме того, Байден призвал к реформе полиции, которая не допустила бы подобного. Байден оценивает смерть Флойда как "убийство среди бела дня", продолжавшееся почти 10 минут.
Как сообщалось, комиссия присяжных признала виновным по всем пунктам экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда.
Ранее судмедэксперт Эндрю Бейкер, проводивший вскрытие тела Флойда, назвал удушение следствием смерти мужчины. Резонансное судебное разбирательство стартовало еще 8 марта. 25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов. Шовину инкриминируется непредумышленное убийство. Если экс-полицейского признают виновным, то могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.
Происшествия,Криминал,Убийство ,Джордж Флойд,Джозеф Байден,МВД,телеканал АВС,Соединенные Штаты,
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