Пытавший изнасиловать журналистку в поезде умер до приговора

Журналистка телеканала «Интер» Анастасия Луговая, которую жестоко избили в поезде Мариуполь Киев летом 2020 года, 20 апреля на своей странице в Instagram сообщила, что напавший на нее Виталий Рудзько скончался несколько дней назад.

Фото: Instagram Instagram

«Суд перенесли в связи со смертью обвиняемого. Нам сообщили, что Рудзько Виталий умер 13 апреля. Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх, в котором я жила все это время, переживала, что будет, когда Рудзько выйдет, найдет ли он меня, как дальше жить Так вот, этот страх умер вместе с ним», — написала женщина.

Причины смерти нападавшего она не уточнила, но заявила, что не намерена отказываться от дальнейших судебных разбирательств до момента вынесения приговора.

«Мы будем отстаивать в суде свои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он. В этой ситуации есть еще много вопросов и претензий к целой системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров», — заверила Луговая.

Она планирует создать прецедент, который позволит «что-то сдвинуть в системе безопасности пассажиров» и наконец защитить их права.

Ситуацию со смертью обвиняемого прокомментировала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец , которая сообщила, что Рудзько госпитализировали из СИЗО из-за болезни 10 апреля, а через три дня он скончался. Какая именно болезнь была у мужчины, представительница прокуратуры не раскрыла, однако уточнила, что телесных повреждений у злоумышленника не было.

Следующее судебное заседание запланировано на 19 мая.

Ранее журналистка Анастасия Луговая дала показания, что в ночь на 31 июля 2020 года Виталий Рудзько пытался ее изнасиловать и избил прямо в купе поезда Мариуполь — Киев на глазах у ее сына.

1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал мужчину без права выхода под залог. В октябре Рудзько обвинили по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.