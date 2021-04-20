Пытавший изнасиловать журналистку в поезде умер до приговора

«Суд перенесли в связи со смертью обвиняемого. Нам сообщили, что Рудзько Виталий умер 13 апреля. Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх, в котором я жила все это время, переживала, что будет, когда Рудзько выйдет, найдет ли он меня, как дальше жить Так вот, этот страх умер вместе с ним», — написала женщина.
«Мы будем отстаивать в суде свои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он. В этой ситуации есть еще много вопросов и претензий к целой системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров», — заверила Луговая.